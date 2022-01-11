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Спасатель Шымкента предотвратил неминуемый взрыв | BaigeNews.kz 11 января, 00:54
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Фото: коллаж BaigeNews.kz

Спасатель Шымкента предотвратил неминуемый взрыв

Старший сержант гражданской защиты Ойбек Нургалиев в безопасное место перенес газовый баллон емкостью 50 литров.

Огнеборец-спасатель Шымкента при пожаре самоотверженно вынес газовый баллон и предотвратил неминуемый взрыв. Об этом BaigeNews.kz сообщили в пресс-службе МЧС РК.
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Как сообщается, сигнал о загорании жилого дома и пристроенного к нему навеса в населенном пункте Бозарык-2 города Шымкент поступил 8 января 2022 года в 08:11 часов. Общая площадь пожара составила 21 квадратный метр. Пожар локализован в 08:42 и полностью потушен в 08:57 часов. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается. В тушении пожара были задействованы 20 сотрудников личного состава и четыре единицы пожарной техники департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента, бригада филиала Центра медицины катастроф.

Во время тушения пожара командир подразделения старший сержант гражданской защиты Ойбек Нургалиев в безопасное место перенес газовый баллон емкостью 50 литров. Тем самым, он предотвратил неминуемый взрыв.

Департамент по ЧС города Шымкент призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в отопительный период! Особое внимание обращать на правила пожарной безопасности при использовании печей на твердом топливе и электрообогревателей в частном жилом секторе.

#спасатели #Шымкент #мчс #ДЧС #режим ЧП
11 января, 00:54
5156
Журналист

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