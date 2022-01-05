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Сотовые операторы прокомментировали проблемы с интернетом у казахстанцев | BaigeNews.kz 5 января, 02:26
1534
Фото: vpautine.ru

Сотовые операторы прокомментировали проблемы с интернетом у казахстанцев

Операторы сотовой связи Beeline и Kcell объяснили перебои со связью в некоторых регионах Казахстана этой ночью, передает корреспондент BaigeNews.kz. Соответствующие сообщения появились на их официальных аккаунтах в Twitter.

"В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компании причинам", - сообщили в Beeline.

А в Kcell объяснили, что проблемы с доступом к интернет-ресурсам происходят по инициативе госорганов.

"Согласно пункту 1-2 статьи 41-1 закона РК "О связи" сейчас компетентными органами Казахстана ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности", - говорится в твите сотового оператора.

Вечером 4 января в ряде городов Казахстана появились проблемы с интернетом на фоне массовых акций протеста. Напомним, 2 января жители города Жанаозен выступили с требованием снизить стоимость сжиженного газа. Позже к протестующим присоединились жители нескольких областей и городов.
#связь #интернет #Telegram
5 января, 02:26
1534
Журналист

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