Смаилов и Мишустин провели переговоры

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с главой правительства России Михаилом Мишустиным в ходе визита в Москву, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. По итогам 2021 года был отмечен рост взаимного товарооборота на треть и достигнут рекордный показатель в 24,2 миллиарда долларов.

В этой связи, подчеркнул Алихан Смаилов, перед правительствами двух стран стоит задача по дальнейшему наращиванию взаимной торговли и инвестиций.

"Между нашими странами ведется системная работа по развитию многоплановых экономических связей. В этом направлении видится важной своевременная реализация Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы", - сказал премьер-министр Казахстана.

Смаилов отметил, что еще одним важным направлением сотрудничества является промышленная кооперация.

В Казахстане реализовано 13 знаковых совместных проектов. Реализуются или находятся в проработке еще 22 крупных проекта почти на четыре миллиарда долларов в ряде ключевых отраслей, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность.

"В этом направлении у нас имеется значительный потенциал для дальнейшего развития. Мы заинтересованы в скорейшем запуске совместных проектов и готовы оказать всестороннюю поддержку", - заявил Смаилов.

Он добавил, что Казахстан и Россия успешно взаимодействуют и в рамках таких региональных организаций, как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и СВМДА.

"Уверен, что высокая динамика казахстанско-российского стратегического партнерства будет и в дальнейшем развиваться по всем направлениям", - заключил казахстанский премьер.

В свою очередь Михаил Мишустин подчеркнул, что нынешняя встреча проходит в развитие договоренностей глав государств двух стран, которые были достигнуты 16 мая в Москве.

"Мы искренне дорожим нашей дружбой, добрососедскими отношениями, союзничеством с Казахстаном. В качестве приоритетной задачи мы рассматриваем в том числе расширение торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном", - отметил премьер-министр России.

Председатель российского правительства также отметил перспективы для реализации программ импортозамещения.

"Есть условия для запуска и новых стратегических совместных проектов в промышленности, машиностроении, транспортной отрасли, энергетике, цифровой экономике. Эти темы находятся на постоянном контроле нашей Межправительственной комиссии", - сказал Мишустин.