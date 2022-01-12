Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о штормовом предупреждении, объявленном в ряде регионов республики на 13 января, передает BaigeNews.kz.

На юге и востоке Актюбинской области ожидается туман.

В Нур-Султане временами низовая метель, ночью и утром ожидается туман.

На западе и в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. В горных районах области ожидается гололед. Ветер юго-западный в горных районах области 15-20 м/с. г.

В Шымкенте временами ожидается туман

В Туркестане временами ожидается туман.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается низовая метель. Ночью на востоке области туман. В Караганде днем ожидается низовая метель.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.