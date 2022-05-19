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Штаб в поддержку референдума по поправкам в Конституцию РК создан при "Организации ветеранов" | BaigeNews.kz 19 мая, 14:54
1892
Фото: akorda.kz

Штаб в поддержку референдума по поправкам в Конституцию РК создан при "Организации ветеранов"

Президент принял председателя РОО "Организация ветеранов" Бактыкожу Измухамбетова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности и планах республиканского общественного объединения "Организация ветеранов".

Бактыкожа Измухамбетов сообщил, что при ветеранском объединении создан штаб в поддержку общереспубликанского референдума. Работа штаба ведётся по двум направлениям: разъяснение смысла поправок в Конституцию и обеспечение активного участия в предстоящем референдуме.

Глава государства также был ознакомлен с повесткой дня внеочередного съезда РОО "Организация ветеранов", который намечен на 20 мая 2022 года. Президент поддержал ряд предложений о развитии "Организации ветеранов", а также сообщил, что соответствующим государственным органам будут даны необходимые поручения.
#референдум #ветеран #Касым-Жомарт Токаев #Конституция #законотворчество
19 мая, 14:54
1892
Журналист

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