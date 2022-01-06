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Школьные каникулы в Казахстане продлили до 17 января | BaigeNews.kz 6 января, 12:59
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Фото: kargoo.gov.kz

Школьные каникулы в Казахстане продлили до 17 января

Детские сады и дошкольные учреждения продолжают принимать детей и работают в штатном режиме.

Школьные каникулы в Казахстане продлили до 17 января, до 24 января также будут отдыхать студенты вузов и колледжей. Об этом сообщили в министерстве образования и науки РК, передает BaigeNews.kz.

Детские сады и дошкольные учреждения продолжают принимать детей и работают в штатном режиме.

"По приказу министерства образования и науки РК, зимние каникулы школьников продлены до 17 января, учителя и другой персонал школ в зависимости от ситуации в регионе работают в штатном или дистанционном формате. Детские дошкольные организации, детские сады продолжают принимать детей. На сегодняшний день большая часть детских садов продолжают функционировать в штатном режиме. Они будут работать так в зависимости от ситуации в каждом регионе, конкретном населенном пункте по решению местных исполнительных органов. В колледжах и вузах сейчас каникулы и будут продолжаться до 24 января. Второй семестр в колледжах и вузах начнется с 24 января в зависимости от академического календаря каждого конкретного заведения", — сообщила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

#беспорядки в Алматы #беспорядки #митинг #образование
6 января, 12:59
1274
Дархан Нурумбетова Журналист

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