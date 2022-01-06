Фото: kargoo.gov.kz

Детские сады и дошкольные учреждения продолжают принимать детей и работают в штатном режиме.

Школьные каникулы в Казахстане продлили до 17 января, до 24 января также будут отдыхать студенты вузов и колледжей. Об этом сообщили в министерстве образования и науки РК, передает BaigeNews.kz.

Детские сады и дошкольные учреждения продолжают принимать детей и работают в штатном режиме.