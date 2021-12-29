С 5 января в ТРЦ и торговые дома будут впускать только людей с "зеленым" статусом

Предложение Минздрава Казахстана по принятию дополнительных ограничительных мер одобрили на заседании межведомственной комиссии, передает BaigeNews.kz
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Напомним, ранее в Минздраве предложили
впускать в здания людей только с "зеленым" статусом в приложении Ashyq.
Предложение касалось посещения ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, спортивно-оздоровительных центров и фитнес-центров, банков, отделений АО "Казпочта", ЦОНов.
29 декабря прошло заключительное в этом году заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК.
Об эпидемиологической ситуации в стране рассказал первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов.
Было отмечено, что эпидситуация в стране стабильная, но штамм "омикрон" за месяц выявлен уже в 110 странах мира. По данным ВОЗ, скорость его передачи в пять раз выше, чем вариант "дельта".
"Поэтому было одобрено предложение Минздрава по принятию дополнительных мер. В частности, уже с 5 января, разрешить вход в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам, имеющим "зеленый" статус. А в случае выявления штамма "омикрон" на территории Казахстана и ухудшения эпидситуации такие же меры будут приняты и в отношении банков, отделений Казпочты, ЦОНов, спортивно-оздоровительных центров, СПА, бассейнов и т.д", — сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.
При развитии пессимистичного сценария межведомственной комиссией поручено МЦРИАП и НПП "Атамекен" совместно с АО "Казпочта" и банками второго уровня, заинтересованными госорганами проработать механизмы обслуживания лиц, не имеющих "зеленого" статуса, в том числе посредством онлайн-обслуживания или надомного обслуживания.
Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов отметил, что прогноз эпидемиологической ситуации напрямую будет зависеть от охвата населения вакцинацией и ревакцинацией.
Согласно статистике, по уровню охвата ревакцинацией следующие регионы отстают по показателям — город Нур-Султан (17,2 %), Алматы (28,7 %), Шымкент (22,9 %), Алматинская (29,2 %), Атырауская (23,9 %), Мангистауская (31,1 %) и Туркестанская (24,8 %) области находятся ниже среднереспубликанского значения в 34,1%.
В этой связи акиматам регионов, совместно с Министерством здравоохранения вице-премьер поручил увеличить работу в данном направлении, в том числе по вакцинации членов олимпийской делегации. А также иммунизации целевых групп препаратом Pfizer.