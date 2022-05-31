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Рассылку о бесплатной раздаче еды детям 1 июня опровергли в акимате Алматы | BaigeNews.kz 31 мая, 21:05
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Рассылку о бесплатной раздаче еды детям 1 июня опровергли в акимате Алматы

В акимате Алматы опровергли рассылаемый фейк о том, что в честь Дня защиты детей власти якобы организуют раздачу еды и напитков, передает BaigeNews.kz.

Как рассказали в акимате южной столицы, в соцсетях и мессенджерах распространяется аудиосообщение, где некто сообщает, что 1 июня в честь праздника акимат якобы за свой счет организует бесплатную раздачу еды, напитков, сладостей и развлекательных услуг для детей в местах проведения мероприятий по случаю Дня защиты детей.

В ведомстве подчеркнули, что утвержденный список мероприятий доступен на официальном сайте акимата и разослан в СМИ.

О бесплатной раздаче еды, напитков и прочих услугах в документе речи не идет, подчеркнули в администрации города.

#соцсети #фейк
31 мая, 21:05
1482
Журналист

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