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Простят ли казахстанцам кредиты и как работают банки, пояснил финрегулятор | BaigeNews.kz 5 января, 13:48
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Фото: pixabay.com

Простят ли казахстанцам кредиты и как работают банки, пояснил финрегулятор

Все финансовые организации Казахстана работают в штатном режиме. Об этом заявил Национальный Банк Казахстана, передает BaigeNews.kz.

Обеспечена бесперебойная работа всех ключевых банковских сервисов банков второго уровня — начисление и получение зарплат, пенсий, пособий, их снятие через банкоматы, предоставление банковских услуг.

Банкоматы и терминалы финансовых организаций в полной мере обеспечены наличными средствами.
"Надо отметить, что наблюдаются отдельные временные сбои в работе банковских приложений и платежных терминалов в связи с общими перебоями в сети Интернет. Официально заявляем, что фейковые новости о списании кредитов, распространяемые через социальные сети и мессенджеры, не соответствуют действительности", — говорится в официальном заявлении финрегулятора.
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана просят граждан и СМИ доверять только официальным источникам информации.

Более подробную информацию о работе офисов и отделений можно получить в call-центрах банков.

За необходимой консультацией можно также обратиться в call-центр Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка +7 (727) 237 10 00 и в контакт-центр Национального банка Казахстана по короткому номеру 1477.


#Нацбанк Казахстана #банки второго уровня #финансы
5 января, 13:48
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Журналист

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