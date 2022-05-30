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Проект по трудоустройству молодёжи запущен в Казахстане | BaigeNews.kz 30 мая, 10:23
2063

Проект по трудоустройству молодёжи запущен в Казахстане

10 тысяч казахстанцев в возрасте до 35 лет смогут трудоустроиться в группу компаний Eurasian Resources Group (ERG), передаёт BaigeNews.kz.

Данный проект запущен Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с Центром развития трудовых ресурсов и ERG.

Как сообщает Минтруда, в рамках реализации данного проекта с мая 2022 года на электронной бирже труда еnbek.kz любой желающий может найти работу в группе компаний ERG. На главной странице портала еnbek.kz размещён баннер, нажав на который, соискатели могут ознакомиться со списком вакансий, размещенных HR-службами компаний из группы ERG.

"С момента запуска проекта было размещено 346 вакансий по различным профессиям, среди которых есть как и требующие технической или медицинской квалификации, так и подходящие для людей без специального образования", - сообщил в Минтруда.

ERG входит в список ведущих компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов. В состав ERG входят транснациональная компания "Казхром, Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, АО "Алюминий Казахстана, Казахстанский электролизный завод, Евроазиатская энергетическая корпорация, медицинский центр "Евразия" и другие.
#трудоустройство #молодежь
30 мая, 10:23
2063
Журналист

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