Причастные к беспорядкам экстремистские ячейки нейтрализованы в Алматы

На территории Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
"9 января по подозрению в совершении массовых противоправных акций, руководстве и участии в запрещенной экстремистской организации и вербовке в экстремистскую деятельность задержано 4 члена одной ячейки. При обысках по местам их проживания обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, травматические и свето-шумовые гранаты, патроны, религиозная литература и иные вещественные доказательства. Лидер другой группы, иностранный гражданин, активно участвовал в массовых беспорядках и имел связь с террористическими группировками за рубежом. По версии следствия, он целенаправленно прибыл в Казахстан для подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры. Организован розыск его пособников", - сообщается в пресс-релизе.
Указывается, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Оперативные и следственные мероприятия продолжаются.
"Наряду с этим, распространяемая в некоторых СМИ и социальных сетях информация о хищении из ДКНБ по Алматы оружия, боеприпасов и иного имущества не соответствует действительности. Департамент работает в усиленном режиме, в соответствии с требованиями "красного" уровня террористической угрозы", - сообщили в КНБ.