Около трёх миллионов человек заболели "неизвестной лихорадкой" в КНДР

Фото: pixabay.com

В КНДР за сутки зарегистрировали более 134 тысяч новых пациентов с высокой температурой, но погибших нет. Всего лихорадкой заболели более 2,94 миллиона человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

С конца апреля в КНДР начала распространяться "незнакомая лихорадка". Кроме того, ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. Однако точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны КВИ, пока нет.

Ранее сообщалось, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавирусной инфекции ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение "зловредной пандемии" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки. Кроме того, лидер КНДР отдал приказ о мобилизации военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса.

