Полицейский накрыл собой гранату в ВКО

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Аким ВКО Даниал Ахметов навестил силовиков, получивших ранения во время ликвидации массовых беспорядков в областном центре, передает BaigeNews.kz.



"Младший сержант второго взвода контролеров второй стрелковой роты военной части Усть-Каменогорска получил химический ожог дыхательных путей и сейчас находится в больнице. У него большая семья - пятеро детей - и все же, боец, не задумываясь, встал на защиту мирного населения от провокаторов, которые нападали на силовиков и призывали к погромам и поджогам. Передал подарки семье младшего сержанта, поблагодарил за самоотверженную службу родине и мужество, проявленное в сложившейся ситуации. Командир национальной гвардии вручил бойцу знак воинского отличия - краповую тельняшку. Также навестил полицейского, который получил осколочное ранение в ногу, закрыв собой светошумовую гранату и, защитив тем самым и своих коллег и мирных жителей", - написал аким в Instagram.

8 января текущего года сотрудниками управления криминальной полиции, в Усть-Каменогорска на пересечении улиц Чехова-Победы задержан 34-летний житель города, у которого в ходе обыска с кармана куртки был изъят пистолет, который согласно экспертизы является бесствольным огнестрельным оружием модели "ОСА", калибра 18х45 мм.

Также был изъят предмет, похожий на гранату (РГД-5) и складной нож, по которым в настоящее время проводятся соответствующие экспертизы.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.287 ч. 3 УК РК - незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия. Задержанный в порядке ст.128 УПК РК водворен в ИВС. По этой статье предусматривается до пяти лет ограничения свободы, либо лишение свободы на тот же срок.