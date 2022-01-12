Погромщики избивали пожарных, когда те спасали людей из горящего здания в Алматы

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5 января, в 14 часов 30 минут на пульт "101" ДЧС поступило сообщение о том, что в Алмалинском районе, по улице Богенбай батыра, 145 горит здание управления комитета правовой статистики и специальным учетам ГП Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Внутри помещений здания остались запертыми сотрудники, они звали на помощь. Несмотря на сложную обстановку, когда на улицах бесчинствовали бандиты и, несмотря на одолевавший страх, к месту пожара выдвинулись огнеборцы.

"Руководителем ДЧС Русланом Касыбаевым из центра управления Кризисными ситуациями проводился мониторинг и координация обстановки подъездных путей места пожара, что позволило первым пожарным подразделениям прибыть к месту вызова, несмотря на активные противодействия деструктивных элементов", — рассказали спасатели.

По прибытии обнаружено что люди, находящиеся внутри не могут самостоятельно покинуть здание, некоторые из них забрались на кровлю.

Пожарные, подвергаясь побоям, приступили к спасению людей. При помощи автолестницы, ручных пожарных лестниц и спасательных веревок удалось спасти 27 и эвакуировать 35 человек.

В это время бандиты громили пожарную технику.

"После окончания аварийно-спасательных работ, нанеся множественные побои, толпа бесчинствующих закрыла самих пожарных в этом же здании и снова подожгли. Однако при помощи внутреннего противопожарного водоснабжения запертым пожарным удалось потушить пожар и спастись", — отметили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что в Алматы задержали 1 237 человек, подозреваемых в терроризме, мародерстве и других преступлениях.

Пограничной службой КНБ РК задержано 366 лиц, подозреваемых в участии в антиобщественных акциях.



