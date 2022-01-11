Карабины, пистолеты, боеприпасы: пограничники изъяли оружие у подозреваемых в участии в беспорядках

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Пограничной службой задержано 366 лиц, подозреваемых в участии в антиобщественных акциях, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"Территориальными подразделениями Пограничной службы с началом контртеррористической операции как самостоятельно, так и в составе совместных с правоохранительными органами групп задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления", - сообщается ведомство.

При задержаниях изъято: 30 единиц оружия (гладкоствольное - 22, карабины - три, пистолеты - пять), 245 единиц боеприпасов, две единицы холодного оружия, восемь радиостанций, четыре бронежилета.

У задержанных изъяли более 200 мобильных телефонов, планшеты, ноутбуки, 15 коробок парфюмерии, 267 бутылок спиртных напитков и большая сумма финансовых средств.

Также изъяли 29 автотранспортных средств, на которых передвигались задержанные, религиозную литературу и пособия по порядку проведения незаконной организации митингов.