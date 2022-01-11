По подозрению в терроризме и мародерстве 1 237 человек задержали в Алматы

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В Алматы задержали 1 237 человек, подозреваемых в терроризме, мародерстве и других преступлениях, передает BaigeNews.kz со ссылкой на комендатуру города.



"Зачищены от бандитских группировок следующие участки: участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайон "Ожет", жилой массив, прилегающий к Международному аэропорту. Всего задержано 1 237 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Изъяты 31 единица огнестрельного оружия и 1 428 боеприпасов. На блокпостах задержаны 38 человек, представляющих оперативный интерес", - говорится в сообщении.

На пульт "102" поступило всего 608 сообщений На сall-centеr комендатуры поступило 253 сигнала от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.



