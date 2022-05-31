Поезд застрял между станциями в метро Алматы

В пресс-службе метрополитена Алматы назвали причину внезапной остановки состава, передаёт BaigeNews.kz
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Состав остановился в тоннеле между станциями Алмалы и Абай по техническим причинам. Поезд остановился на 15 минут. В настоящее время график движения поездов восстанавливается.
Причины произошедшего выясняются, а дополнительную информацию в метрополителе Алматы обещают сообщить позже.
30 мая в Алматы запустили
две новые станции метро — "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы". Они свяжут центр города со спальными районами мегаполиса.