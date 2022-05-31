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Поезд застрял между станциями в метро Алматы | BaigeNews.kz 31 мая, 16:34
1734

Поезд застрял между станциями в метро Алматы

В пресс-службе метрополитена Алматы назвали причину внезапной остановки состава, передаёт BaigeNews.kz.

Состав остановился в тоннеле между станциями Алмалы и Абай по техническим причинам. Поезд остановился на 15 минут. В настоящее время график движения поездов восстанавливается.

Причины произошедшего выясняются, а дополнительную информацию в метрополителе Алматы обещают сообщить позже.

30 мая в Алматы запустили две новые станции метро — "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы". Они свяжут центр города со спальными районами мегаполиса.
#Алматы #пассажирский транспорт
31 мая, 16:34
1734
Журналист

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