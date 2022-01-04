Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


В Алматы ограбили иностранца и подстрелили охранника | BaigeNews.kz 4 января, 11:31
2100
Фото: polisia.kz

В Алматы ограбили иностранца и подстрелили охранника

Подозреваемые — 27-летние жители Туркестанской области, ранее судимые за кражи.

В Алматы разоблачена группа серийных разбойников, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В ее составе двое 27-летних жителей Туркестанской области, ранее судимых за кражи чужого имущества.

По данным полиции, задержанные в канун Нового года ограбили гражданина Индии и совершили налет на лото-клуб.

В обоих случаях они использовали травматический пистолет.

"В результате нападения на иностранца разбойники завладели сотовым телефоном и наличностью, а в результате налета на лото-клуб их “выручка” составила 2 млн тенге из кассы заведения. В ходе ограбление клуба огнестрельное ранение получил охранник. Он жив", — рассказал начальник управления криминальной полиции Алматы Куатбек Науатов.


Для раскрытия этих преступлений в городском департаменте полиции была создана специальная следственно-оперативная группа. Подозреваемых сыщики нашли в Нур-Султане. Их этапировали в Алматы. В настоящее время задержанные взяты под стражу.

#полиция #Алматы #криминал
4 января, 11:31
2100
Журналист

Рекомендуем