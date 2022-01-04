В Алматы ограбили иностранца и подстрелили охранника

Фото: polisia.kz

Подозреваемые — 27-летние жители Туркестанской области, ранее судимые за кражи.

В Алматы разоблачена группа серийных разбойников, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В ее составе двое 27-летних жителей Туркестанской области, ранее судимых за кражи чужого имущества.

По данным полиции, задержанные в канун Нового года ограбили гражданина Индии и совершили налет на лото-клуб.

В обоих случаях они использовали травматический пистолет.

"В результате нападения на иностранца разбойники завладели сотовым телефоном и наличностью, а в результате налета на лото-клуб их “выручка” составила 2 млн тенге из кассы заведения. В ходе ограбление клуба огнестрельное ранение получил охранник. Он жив", — рассказал начальник управления криминальной полиции Алматы Куатбек Науатов.





Для раскрытия этих преступлений в городском департаменте полиции была создана специальная следственно-оперативная группа. Подозреваемых сыщики нашли в Нур-Султане. Их этапировали в Алматы. В настоящее время задержанные взяты под стражу.