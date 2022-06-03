Подросток угнал машину у родных и попал в ДТП в Акмолинской области

По данным полиции, ДТП произошло 2 июня на 129 километре автодороги Макинск – Аксу – Торгай 15-летний житель Степногорска, управляя автомашиной Volkswagen Golf, не справился с рулевым управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Помимо несовершеннолетнего водителя в машине находились его друзья – 13, 15 и 16 лет. Все они вылетели из автомобиля, когда он перевернулся.

"На попутках подростки добрались домой и рассказали родителям о случившемся. С различными травмами они были госпитализированы в городскую больницу. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - говорится в публикации.

Ключи от автомобиля, принадлежащего мужу сестры, 15-летний подросток без спроса взял из дома.

Также, по данным полиции, к ответственности будут привлечены родители всех подростков, за нахождение несовершеннолетних вне дома после 23:00 часов без сопровождения взрослых.