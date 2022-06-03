Почему нельзя купаться в фонтанах, объяснила главный санврач Нур-Султана

В летний сезон фонтаны становятся местом притяжения горожан, причем у некоторых жителей возникает желание не только освежиться у фонтана, но и искупаться в нем. Однако тем самым они рискуют своим здоровьем, сообщает BaigeNews.kz.

"Вода в фонтане обновляется не так часто. Из-за этого высок риск заражения вирусными и паразитарными заболеваниями. Также в фонтане купаются бездомные собаки и птицы, которые могут быть переносчиками различных инфекций. Помимо этого, при высокой температуре воздуха в воде микроорганизмы размножаются быстрее. Поэтому купание в фонтане может обернуться не только простудой, но и острой кишечной инфекцией или конъюктивитами. При этом наибольшую опасность представляют энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также вирусный гепатит А", — отмечает главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова.

По ее словам, департаментом санитарно-эпидемиологического контроля в эпидсезон с мая по сентябрь проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг качества воды фонтанов с отбором проб воды на лабораторные исследования. По результатам лабораторных исследований установлены несоответствия: а именно превышение допустимых значении по мутности в 1,1 - 1,7 раза, в воде фонтанных комплексов по санитарно-химическим показателям расположенных в районах Байконур и Сарыарка (фонтан у дворца "Жастар", в районе ТД "Есиль", также в сквере Пушкина и по проспекту Абая).

"Установлено несоответствие микробиологическим стандартам воды фонтанных комплексов "Атырау", в районе памятника А. Молдагуловой и театра "Жастар". Во время купания в фонтане, помимо прочего, велик риск травмироваться. На поверхности фонтана обычно расположена подсветка, струйные насадки, форсунки. Из-за подключенных коммуникаций можно получить механическую и электротравму", — подчеркнула Бейсенова.

Столичный ДСЭК призывает родителей разъяснять своим детям правила безопасности и соблюдения личной гигиены. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра и каждый день напоминайте им, что купания в запрещенных местах очень опасно.