По данным экзитпола, 74,8 процента казахстанцев проголосовали за поправки в Конституцию

Директор исследовательского института "Общественное мнение" Айнур Мажитова в эфире "31 телеканала" сообщила о том, сколько составили предварительные результаты референдума, передаёт BaigeNews.kz.

"За поправки в Конституцию проголосовали 74,8 процента респондентов. Против — 25,2 процента респондентов. Явка на референдуме по результатам экзитпола — 70,1 процента", - сказала Мажитова.

Напомним, что в воскресенье, 5 июня, в Казахстане состоялся республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Граждане РК ответили на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".



При положительном исходе референдум закрепит окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым. Предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.



Кроме того, из Конституции исключаются упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента.

