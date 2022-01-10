Первые 500 миллионов тенге поступят в фонд "Сила в единстве"

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Первые 500 миллионов тенге поступят в фонд "Күшіміз Бірлікте" – "Сила в единстве". Об этом сообщили в НПП "Атамекен", передает BaigeNews.kz.

"Дорогие соотечественники, дорогие братья и сестры, сегодня день траура. Мы потеряли много граждан нашей страны. Я хочу выразить глубокие соболезнования семьям погибших и сочувствие раненым. Благодаря принятым мерам главы государства, постепенно воцаряется мир и стабильность. Теперь, услышав о том, что открыт фонд, я считаю своим гражданским долгом и от своего имени, от имени своих сотрудников хочу выделить финансовую помощь в размере 500 миллионов тенге", – рассказал бизнесмен Бахаридин Аблазимов.

"Как говорят казахи: там, где единство, там есть согласие, благополучие. Слава Всевышнему, благодаря ему я достиг многого. В Алматы разорены и сожжены столовые, магазины, парикмахерские мелких предпринимателей. Призываю объединиться и вместе восстановить страну. Я верю, что состоятельные граждане поддержат инициативу "Атамекен". Призываю показать всему миру казахский народ с лучшей стороны. Давайте сплотимся. Соберемся по одним флагом. Наша сила в единстве", – призвал Аблазимов.

По его словам, эти средства будут выделяться после решения комиссии как предпринимателям Алматы, так и других регионов, чьи объекты были разграблены и разрушены. Все финансовые операции будут оцифрованы, Фонд гарантирует прозрачность поступаемых и распределяемых денежных средств.