Парковки будут бесплатными в Алматы 5 июня

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5 июня в алматинцы смогут не платить за парковку своих авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty Parking.

"В день проведения республиканского референдума все площадочные парковки Алматы, администрируемые ТОО "Alan Parking", а также все парковки тротуарного типа вдоль улиц города, администрируемые ТОО "Алматыспецтехпаркинг", будут бесплатными", - сообщили в аккаунте Almaty Parking в Instagram.

В голосовании за поправки в Конституцию смогут принять участие все граждане Казахстана старше 18 лет.

