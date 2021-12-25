Открылось движение по эстакаде возле рынка "Алтын Орда" в Алматы

Фото: пресс-служба МИИР РК

25 декабря состоялось открытие движения по новой главной магистральной эстакаде на участке "Алматы – Райымбек" в районе рынка "Алтын Орда", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

На участке автодороги построена главная магистральная эстакада, разворотная эстакада по типу "Подкова", мост через реку Аксай и надземные пешеходные мосты. Кроме того, для транзитного, общественного и местного транспорта на протяжении четырех километров построена 10-полосная дорога с переустройством инженерных коммуникаций.

К реализации проекта привлечено свыше 200 рабочих и 50 единиц техники, в том числе сложные вспомогательные сооружения и оборудование для охвата работ по всей протяженности монолитного пролетного строения.

Открытие движения будет способствовать увеличению пропускной способности на данном участке и повышению удобства для населения. Кроме того, решится проблема инфраструктуры для ведения бизнеса, учитывая расположение крупных рынков "Алтын Орда", "Барлык" и торгово-развлекательного центра "Молл Апорт".