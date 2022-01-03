Выбран новый генсек ОПЕК

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Ранее министры не смогли выбрать нового генерального секретаря.

Новым генеральным секретарем Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) с августа 2022 года станет представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс. За его кандидатуру на видеоконференции 3 января единогласно проголосовали министры стран организации, говорится в заявлении ОПЕК, передает BaigeNews.kz

Аль-Гайс был представителем Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 год, в настоящее время является заместителем управляющего директора по маркетингу госкомпании Кувейта Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

На традиционной полугодовой конференции ОПЕК в начале декабря 2021 года министры не смогли выбрать нового генерального секретаря вместо Мохаммеда Баркиндо, полномочия которого истекают с августа 2022 года.

По версии Bloomberg, в ходе встречи Саудовская Аравия настаивала на том, чтобы выбрать нового генсека еще тогда, однако встретила сопротивление, в частности со стороны Ирака. Своих кандидатов представили Ирак и Кувейт.

Конференция ОПЕК обычно назначает генсека сроком на три года и может продлить его полномочия еще один раз на такой же срок. Баркиндо был избран на пост генерального секретаря ОПЕК летом 2016 года, то есть, прослужил на своем посту два срока.

Как говорится в пресс-релизе, Баркиндо "сыграл важную роль в расширении исторических усилий ОПЕК по поддержанию устойчивой стабильности нефтяного рынка за счет расширения диалога и сотрудничества со многими заинтересованными сторонами в энергетической сфере, включая знаковую декларацию о сотрудничестве стран ОПЕК+ с момента ее создания в декабре 2016 года".