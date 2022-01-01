Около 2000 звонков поступило в полицию Нур-Султана в новогоднюю ночь

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В период празднования Нового года сотрудники Департамента полиции Нур-Султана работали в усиленном варианте несения службы, передает BaigeNews.kz

По словам начальника столичной полиции Ержана Саденова, в целом новогодняя ночь прошла спокойно. Тяжких и особо тяжких преступлений не допущено.

За прошедшие сутки на территории столицы зарегистрировано девять преступлений, из них шесть раскрыты по горячим следам.

"На пульт экстренного вызова полиции "102" поступило около 2000 звонков от граждан. В основном, это нарушения ПДД, нарушения тишины в ночное время и семейные скандалы", − рассказали в полиции.

На дорогах столицы зафиксировано 73 дорожно-транспортных происшествия, травмированных и погибших нет. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения задержан один водитель, в отношении него возбуждено административное производство.

Также было зафиксировано три случая травмирования граждан из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями, двое из пострадавших − дети.