Фото: Александр Куприенко/Elorda Aqparat

Под Новый год очередники получили ключи от квартир в Нур-Султане. Об этом в Instagram рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передает BaigeNews.kz.

В числе обладателей ключей от квартир – дети-сироты, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, инвалиды, неполные семьи, пенсионеры и другие.

"Жилой комплекс расположен в районе Алматы (улица Ш. Кудайбердыулы). В данном ЖК жилье получили почти 200 семей-очередников. Весной займемся благоустройством данной территории, высадим деревья. Всего в этом месяце ключи от соцквартир получили более двух тысяч семей-очередников. По поручению Главы государства в текущем году количество доступного льготного жилья увеличили до 10 тысяч соцквартир. Только за последние три года количество доступного льготного жилья увеличилось в 5,5 раза (..). Данную планку не будем снижать и в следующие годы", - написал аким.

Кульгинов пообещал, что в 2022 году в столице построят еще 10 тысяч социальных квартир. Он также напомнил о программах для молодежи – "Арендное жилье для работающей молодежи" и Elorda Jastary для молодежи.

"Поздравляю с новосельем! Желаю благополучия каждой семье!", - заключил аким столицы.



