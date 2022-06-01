Обманутые дольщики требуют наказать застройщика в Актобе. Бизнесмен сетует на дорогие стройматериалы

В Актобе обманутые дольщики пытаются привлечь к ответственности недобросовестного застройщика. Три года назад они вложились в строительство шестиэтажного дома, однако до сих пор никто из жильцов не получил ни квартиру, ни денег, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на телеканал КТК.
"Он наши деньги куда-то дел, а теперь мы виноваты, что ли?! Пусть вернёт с процентами или дом достраивает. Такой аферист, я не знаю, как он работает ещё. Я заплатил деньги, 50% от общей стоимости", - говорит дольщик Берик Абдуллин.
Согласно договору, шестиэтажный дом застройщик должен был сдать в эксплуатацию ещё два года назад.
По словам актюбинцев, многие оплатили 80% от стоимости жилья. А некоторые и вовсе продали существующую недвижимость и все вырученные деньги вложили в новостройку. Но компания возвела лишь четыре этажа, а сейчас объект полностью заморожен.
Люди говорят: руководитель строительной фирмы не отказывается достраивать дом, но всё заканчивается пустыми обещаниями. Чиновники уверяют, что застройщик все-таки сдержит слово.
"В начале года они предоставили гарантийное письмо о том, что в связи с удорожанием строительных материалов и другими причинами они не могут окончить в данный срок. В связи с этим ими было предоставлено гарантийное письмо о том, что в 2022 году они полностью закончат дом", - прокомментировала Жанаргуль Макашева, представитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Актобе.