Об отмененных и планируемых авиарейсах рассказали в КГА

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Планируемые и отмененные международные авиарейсы озвучили в комитете гражданской авиации, передает BaigeNews.kz.
8 января 2022 года из/в города Нур-Султан иностранными авиакомпаниями планируется выполнение шести международных рейсов в/из городов Дубай, Минск, Калининград и отменено выполнение четырех рейсов в/из Москвы и Франкфурта.
Из/в городов Алматы, Актау, Туркестан, Шымкент, Костанай иностранными авиакомпаниями отменено выполнение 21 рейса в/из городов Москва, Франкфурт, Баку, Дубаи, Шарджа, Минск, Стамбул, Ургенч.
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