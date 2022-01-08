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Об отмененных и планируемых авиарейсах рассказали в КГА | BaigeNews.kz 8 января, 10:45
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Фото: BaigeNews.kz

Об отмененных и планируемых авиарейсах рассказали в КГА

Планируемые и отмененные международные авиарейсы озвучили в комитете гражданской авиации, передает BaigeNews.kz.

8 января 2022 года из/в города Нур-Султан иностранными авиакомпаниями планируется выполнение шести международных рейсов в/из городов Дубай, Минск, Калининград и отменено выполнение четырех рейсов в/из Москвы и Франкфурта.

Из/в городов Алматы, Актау, Туркестан, Шымкент, Костанай иностранными авиакомпаниями отменено выполнение 21 рейса в/из городов Москва, Франкфурт, Баку, Дубаи, Шарджа, Минск, Стамбул, Ургенч.



#авиарейсы #режим ЧП в Казахстане
8 января, 10:45
1704
Журналист

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