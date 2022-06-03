О реформах Нового Казахстана рассказали в популярном зарубежном издании

Фото: Бауыржан Жуасбаев

В издании Asia Times вышла статья, посвящённая социально-экономическим и политическим реформам в Казахстане, инициированным Касым-Жомартом Токаевым, передаёт BaigeNews.kz.

Автором статьи выступил Хавьер М. Пьедра — финансовый консультант, специалист по международному развитию и бывший заместитель помощника администратора по Южной и Центральной Азии в USAID. Говоря о Новом Казахстане, автор подчеркнул, что Президент хочет изменить существующий экономический порядок.

"Нацелившись не только на финансовые структуры рынка, но и на самих "VIP-персон" (олигархов и политический класс, которые грабят страну), он сказал: "Те, кто привык полагаться на закулисные схемы, находятся в панике, [потому что] теряют свои привилегии и источники дохода". Он не мог выразиться яснее. Предупреждение Токаева "VIP-персонам" и их подручным в правительстве и за его пределами не было пустой игрой. Его цель — пресечь укоренившиеся структуры мошенничества и искоренить "практику декларирования успеха [в правительстве], когда на самом деле это не соответствует действительности". По сути, он сказал: "Будьте начеку, потому что дни "бизнеса как обычно" прошли!", — пишет Хавьер М. Пьедра.

По его мнению, Токаев отвергает любую политику (или экономическую деятельность), которая ведет к отчуждению, повышает уровень бедности или нарушает мирное сосуществование в многокультурном, многоконфессиональном и многоэтническом обществе Казахстана. Поэтому Глава государства призывает народ и бизнес-элиту принять классические добродетели "терпения, мудрости и выносливости", которые, если будут приняты, помогут добиться большего экономического процветания.

"Речь президента возвышает культурные нравы и фундаментальные принципы морали — здравый смысл должен управлять государством, а не идеология — над унижающей человеческое достоинство идеей человека как средства производства или источника спроса на товары и услуги. "Новый Казахстан" не может быть построен на экономической теории, которая просто вознаграждает привилегии, исключая благо человека", — объясняет Хавьер М. Пьедра.

Он добавляет, что для преобразования общества Президент хочет избавиться от таких болезней, как спекуляция, неработающая судебная система и непотизм (термины, которые он использует), а также "окончательно ликвидировать все искусственные монополии как в экономике, так и в политике". При этом Токаев понимает, что цель децентрализации политических структур Казахстана и "искоренение кумовства" в экономических отношениях не будет легкой прогулкой, а будет полна трудностей и проблем из-за укоренившихся внутренних интересов и неопознанного (он, конечно, знает, кто) внешнего вмешательства.

"Однако более глубокий смысл выступления Токаева заключается в том, чтобы укрепить идею о том, что национальное "единство и солидарность" являются предпосылками социально-экономического и политического созревания и, в конечном счете, необходимыми составляющими стабильного и здорового общества. Любые силы, внутренние или внешние, которые стремятся внедрить дестабилизирующую и раскалывающую политику или идеи, нежелательны. Не говоря прямо, Токаев поставил всех в известность, что Казахстан будет проводить реформы по-своему, по-центральноазиатски, не поддаваясь "культу потребительства и коррупции" или каким-либо внешним воздействиям. Токаев выразился просто: "Мы должны понять, что никто извне за нас ничего не сделает. Все в наших руках". Идеологи, особенно из неолиберального политического класса, должны понять, что путь Казахстана к социально-экономическому и политическому развитию не будет таким же, как раньше", — подчеркнул автор.

Хавьер М. Пьедра заключил, что по этим причинам Глава государства будет полностью включён в процесс трансформации Казахстана, при этом "остерегаясь волхвов, приносящих дары золота, ладана и мирры в качестве панацеи для лечения политических и экономических болезней страны".