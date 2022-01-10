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О ходе работы по задержанию террористов доложили Токаеву | BaigeNews.kz 10 января, 12:46
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Фото: akorda.kz

О ходе работы по задержанию террористов доложили Токаеву

Под председательством Главы государства в режиме видеоконференцсвязи прошло очередное заседание оперативного штаба. На нем с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и.о. министров внутренних дел и обороны, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту доложили, что правоохранительные органы и Вооруженные силы принимают активные меры по дальнейшей стабилизации обстановки в стране. Для проверки лиц и транспорта, а также контроля за стратегическими объектами, по периметрам населенных пунктов выставлены 93 блокпоста.

Касым-Жомарта Токаева проинформировали о том, что факты неподчинения законным требованиям сил правопорядка и нападения на особо важные и стратегические объекты жестко пресекаются. В Алматы в ходе отработок рынков «Барлық» и «Алтын Орда» задержали 207 человек. У них изъяли пять угнанных автомобилей, оружие, боеприпасы, щиты.

Президенту рассказали, что в Нур-Султане проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых обеспечиваются подворовой и поквартирный обходы, а также круглосуточное автопатрулирование. В целом по стране за нарушение режима чрезвычайного положения привлекли более 1,5 тысячи лиц.

Главе государства также доложили, что в настоящее время основные усилия направлены на проведение оперативных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию террористов.

В заключение Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране, а также усилить информационное сопровождение данной деятельности.


#беспорядки в Алматы #Акорда #режим ЧП в Казахстане #Президент Казахстана #Касым-Жомарт Токаев
10 января, 12:46
2630
Журналист

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