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Нур-Султан и СКО остаются в "желтой" зоне по коронавирусу | BaigeNews.kz 27 декабря, 09:13
1970
Фото: 24.kz

Нур-Султан и СКО остаются в "желтой" зоне по коронавирусу

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 декабря 2021 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В "красной зоне" нет ни одного региона.

В "желтой зоне" — Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.

В "зеленой зоне" — Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.

#эпидемиологическая ситуация #коронавирус #Минздрав #МВК
27 декабря, 09:13
1970
Журналист

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