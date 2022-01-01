Новый ЖК построили на месте самого проблемного долгостроя Нур-Султана

Фото: instagram/@altay_kulginov_official

В Нур-Султане решен вопрос одного из самых долгих и проблемных долгостроев – ЖК "Территория комфорта-1". Его снесли и на его месте построили новый ЖК. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает BaigeNews.kz

История ЖК "Территория комфорта-1" началась еще в 2004 году. Техническое обследование дома показало, что здание аварийное. Бывший застройщик использовал марку бетона, которая не соответствует техническим нормам − не было стыков между плитами.

"Если бы данный дом ввели в эксплуатацию, то, как отмечают строители, он сложился бы как карточный домик, а жители остались бы под завалами", − отмечает аким.

Была проведена масштабная работа по сносу всех блоков аварийного многоквартирного жилого комплекса. На его месте построили новый и, самое главное, безопасный ЖК.





"Всего в данном МЖК чуть более 500 дольщиков. Это две очереди. Завершили строительство первой очереди − это 135 семей дольщиков обрели свои долгожданные квартиры, которые они ждали 17 лет! По второй очереди также ведем работу", − сообщил Кульгинов.





По его информации, летом 2019 года по городу насчитывалось 16 тысяч семей дольщиков. За 2,5 года удалось решить проблему 13 тысяч семей. К примеру, только в ушедшем году завершили строительство 57 многоквартирных жилых комплексов, что позволило решить проблему семи тысяч дольщиков.

В новом 2022 году планируется достроить еще 40 многоквартирных жилых домов, а в 2023 году − 20 МЖК-доноров. Таким образом, в 2023 году строительство долгостроев будет полностью завершено. Завершение строительства долгостроев находится на контроле у руководства страны.