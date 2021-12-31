Новое постановление подписал главный санврач Казахстана по проекту "Ashyq"

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Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова, передает BaigeNews.kz.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан продолжается реализация и внедрение проекта "Ashyq" на следующих объектах:
1) фитнес-клубы, включая йога-центры;
2) спа-центры;
3) бани, сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
5) боулинг клубы;
6) кинотеатры;
7) театры и филармонии;
8) объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы,
за исключением стрит-фудов;
9) объекты общественного питания по типу столовых;
10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки; фитнес-клубы, включая йога-центры; спа-центры; бани, сауны, бассейны; компьютерные клубы, включая PlayStation клубы; боулинг клубы; кинотеатры; театры и филармонии; объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
12) бильярдные клубы;
13) концертные залы;
14) добровольные участники;
15) караоке;
16) выставки;
17) океанариум;
18) марафоны;
19) спортивные мероприятия со зрителями;
20) аэропорты;
межобластные и внутриобластные регулярные перевозки; бильярдные клубы; концертные залы; добровольные участники;
21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
22) детские развлекательные центры (крытые);
23) цирки;
24) отели, гостиницы;
25) центры обслуживания населения;
26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
28) торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 кв.м.;
29) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
30) букмекерские конторы;
31) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
32) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей));
33) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
34) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
35) религиозные объекты;
36) игровые клубы (казино);
37) международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос";
38) ночные клубы;
39) банки, отделения АО "Казпочта".
В документе говорится, что для объектов, участвующих в проекте «Ashyq» устанавливается следующий режим работы в будние и выходные дни:
- в регионах, находящихся в «красной» и «темно-красной» зонах - до 00.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 02.00 часов;
- в регионах, находящихся в «желтой» зоне - до 01.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 03.00 часов;
- в регионах, находящихся в «зеленой» зоне - до 03.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 05.00 часов.
В выходные дни допускается работа объектов, при условии наличия "зеленого" безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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