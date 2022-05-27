Несовершеннолетние в Нур-Султане отмечали окончание школы ночью в частном доме

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Полиция Нур-Султана задержала несовершеннолетних выпускников, которые отмечали окончание школы в снятом посуточно частном доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Сообщается, что столичная полиция проверяла дворы, парки, скверы для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. В общем в полицию доставили 96 несовершеннолетних, отмечавших последний звонок.

Около часа ночи сотрудники ювенальной полиции района "Сарыарка" посетили частный дом по улице Бабатайулы. В нем находились порядка 10 человек, среди них 7 несовершеннолетних выпускников. Их доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств. Выпускниками оказались подростки в возрасте 16-17 лет, которые, сняв посуточно домик, отмечали окончание школы.

В полицию пригласили законных несовершеннолетних и провели с ними профилактическую беседу. За допущение нахождения детей в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей привлекли к административной ответственности.

