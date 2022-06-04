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Неизвестный напал с ножом на людей в американской больнице | BaigeNews.kz 4 июня, 08:23
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Фото: из открытых источников

Неизвестный напал с ножом на людей в американской больнице

Три человека ранены в результате нападения неизвестного с ножом на людей в больнице Лос-Анжелеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Los Angeles Times.

"В результате инцидента пострадали две медсестры и врач, в настоящее время им оказывается медицинская помощь", − сообщили в местной полиции.

Уточняется, что раненые были доставлены в центр травматологии в критическом состоянии.

Нападавший забаррикадировался в одной из палат. При этом полицейские не осведомлены, находится ли кто-то в помещении с подозреваемым.

Правоохранители связывают этот случай с нападением, которое произошло 2 июня в медицинском центре американского города Талса. Множество человек получили ранения, по меньшей мере три человека погибли. Стрелявший был нейтрализован.

На фоне участившихся случаев массовой стрельбы в США президент страны Джо Байден заявил, что вторая поправка к американской Конституции, гарантирующая право на приобретение и ношение огнестрельного оружия, "не является абсолютом", и призвал контроль за оружием в Соединенных Штатах.

#происшествие #нападение #США #больница
4 июня, 08:23
913
Журналист

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