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Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по КВИ наблюдается в Нур-Султане | BaigeNews.kz 8 января, 13:54
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Фото: pixabay.com

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по КВИ наблюдается в Нур-Султане

В Нур-Султане наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по КВИ. Об этом сообщил руководитель Горздрава столицы Тимур Муратов, передает BaigeNews.kz.

Число заболевших коронавирусом выросло в несколько раз. Загруженность инфекционных коек - свыше 70 процентов.

"Уважаемые жители города! На сегодня в инфекционных стационарах с КВИ на лечении у нас 425 пациентов. Загруженность коек составляет более 70 процентов. Количество пациентов в реанимации тоже стало прибавляться. Загруженность реанимационных коек 32,5 процентов. Под аппаратом ИВЛ шесть пациентов борются за жизнь. Данная картина говорит о том, что эпидемиологическая обстановка не самая благоприятная, большие риски заболеть коронавирусом, если пренебрегать санитарными нормами",- сообщил главный врач города.

Для борьбы с КВИ в Нур-Султане задействованы семь городских стационаров под ковидные центры. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и режимом ЧП в стране, врачи просят воздержаться от посещения мест массового скопления людей, не ходить друг к другу в гости. Все это положительно может повлиять на эпидобстановку.

#COVID-19 #коронавирус
8 января, 13:54
1506
Журналист

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