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Референдум даст возможность людям выбирать своего депутата - член НСОД о поправках в Конституцию | BaigeNews.kz вчера, 13:05
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Референдум даст возможность людям выбирать своего депутата - член НСОД о поправках в Конституцию

Референдум даст возможность людям выбирать своего депутата, заявила член Национального совета общественного доверия и генеральный директор ТОО "ТРК "Тандем" Таттыгуль Талаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. По её словам, сейчас народные избранники не выражают мнение своих избирателей.

"Не везде сидят депутаты, которых мы бы хотели видеть. Допустим, в сельских округах есть неактивные депутаты, но при этом есть гражданский активист, которому верят больше, за которым пойдёт народ, и его слово работает. Мне кажется, он был бы более эффективным депутатом", - говорит Талаева.

Кроме того, рядовых граждан больше всего воодушевило обещание, что отныне суды в стране будут более честными и объективными.

"Согласитесь, решение суда не всегда бывает правильным и объективным. Очень много обиженных. Когда решили ввести конституционный суд, многие спрашивали: "Что это даст?". Мы объясняли, чем отличается совет от Конституционного суда. И если в первую поездку у людей не было чёткого понимания, то во вторую поездку по районам люди задавали нам конкретные вопросы. Они уже были в курсе и были заинтересованы", - сказала она.
#референдум #депутаты #НСОД
вчера, 13:05
462
Динара Бекболаева Журналист

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