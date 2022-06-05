Референдум даст возможность людям выбирать своего депутата - член НСОД о поправках в Конституцию

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"Не везде сидят депутаты, которых мы бы хотели видеть. Допустим, в сельских округах есть неактивные депутаты, но при этом есть гражданский активист, которому верят больше, за которым пойдёт народ, и его слово работает. Мне кажется, он был бы более эффективным депутатом", - говорит Талаева.
"Согласитесь, решение суда не всегда бывает правильным и объективным. Очень много обиженных. Когда решили ввести конституционный суд, многие спрашивали: "Что это даст?". Мы объясняли, чем отличается совет от Конституционного суда. И если в первую поездку у людей не было чёткого понимания, то во вторую поездку по районам люди задавали нам конкретные вопросы. Они уже были в курсе и были заинтересованы", - сказала она.
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