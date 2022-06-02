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Назван топ-3 самых дорогих футболистов Казахстана | BaigeNews.kz 2 июня, 06:10
1438
Фото: 15min.lt

Назван топ-3 самых дорогих футболистов Казахстана

В рейтинге самых дорогих казахстанских футболистов по версии немецкого портала Transfermarkt.de произошли изменения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

1 июня сайт снизил трансферную стоимость играющего за турецкий "Газиантеп" экс-футболиста сборной Казахстана Александра Меркеля с 1,8 до 1,5 миллиона евро.

Таким образом, 30-летний хавбек опустился со второй на третью строчку рейтинга, уступив свою позицию защитнику "Зенита" Нуралы Алипу, которого Transfermarkt оценивает в 1,7 миллиона евро.

Самым дорогим казахстанским футболистом остаётся полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. Его трансферная стоимость составляет 4 миллиона евро.


#футбол #спорт #финансы
2 июня, 06:10
1438
Журналист

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