Назван топ-3 самых дорогих футболистов Казахстана

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В рейтинге самых дорогих казахстанских футболистов по версии немецкого портала Transfermarkt.de произошли изменения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
1 июня сайт снизил трансферную стоимость играющего за турецкий "Газиантеп" экс-футболиста сборной Казахстана Александра Меркеля с 1,8 до 1,5 миллиона евро.
Таким образом, 30-летний хавбек опустился со второй на третью строчку рейтинга, уступив свою позицию защитнику "Зенита" Нуралы Алипу, которого Transfermarkt оценивает в 1,7 миллиона евро.
Самым дорогим казахстанским футболистом остаётся полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. Его трансферная стоимость составляет 4 миллиона евро.
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