"Наблюдается дефицит мыслей и идей" — Токаев об антикризисных мерах

В Акорде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями отечественного бизнеса, сообщает BaigeNews.kz.



"От предпринимателей справедливо звучат упреки касательно постоянных изменений и непредсказуемости государственных политик. На прошлой встрече я поручил разработать Новую экономическую политику. Не могу сказать, что эта работа проходит успешно. Наблюдается дефицит мыслей и идей. Это касается и антикризисных мер. Мною было поручено создать рабочую группу при правительстве с приглашением предпринимателей и экономистов, проявляющих повышенную активность в блогосфере и высказывающих различные критические замечания", — отметил Токаев на встрече.

Однако президент добавил, что надолго этих людей не хватило, а с идеями и конкретными предложениями тоже напряжёнка.

"Тем не менее от правительства и Администрации президента ожидаю доктринальный документ, включающий в себя основные компоненты всех экономических политик: макро-, налоговой, бюджетной, денежно-кредитной и так далее. На заседании Высшего совета по реформам мною были даны указания по его совершенствованию. Эту работу следует провести с конструктивным участием бизнеса, потому что только таким образом мы сможем выработать действительно нужные и эффективные реформы. Обращаюсь ко всем присутствующим: лозунг "Жаңа Қазақстанды бірге құрамыз" — не пустые слова. Участие предпринимателей, представителей реального сектора экономики в этом деле критически важно", — заключил глава государства.