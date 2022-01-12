На KASE возобновились торги иностранными валютами

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) c 12 января возобновились торги иностранными валютами, передает BaigeNews.kz.
По данным KASE, в период c 12 по 14 января 2022 года будут проводиться торги финансовыми инструментами на фондовом и валютном рынках в следующем режиме. Торги ценными бумагами на фондовом рынке будут проводиться с 11:30 до 15:30 часов. Торги иностранными валютами на валютном рынке – с 10:15 до 15:00. На фондовом рынке первая клиринговая сессия будет проводиться с 13:00 до 14:30, вторая клиринговая сессия – с 15:30 до 17:00 часов.
На валютном рынке итоговая клиринговая сессия будет проводиться с 15:00 до 17:00. По результатам каждой клиринговой сессии будут проводиться расчеты по соответствующим биржевым сделкам.
Трансляция хода торгов и их итоги доступны на сайте KASE.
12 января по итогам основной сессии на KASE средневзвешенный курс составил 433,58 тенге за доллар.