Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


МВД ищет водителя, наехавшего на полицейских в Актобе | BaigeNews.kz 6 января, 18:58
799
Фото: gov.kz

МВД ищет водителя, наехавшего на полицейских в Актобе

Неизвестный намеренно совершил наезд на сотрудников полиции в Актобе, теперь его разыскивают сотрудники правоохранительных органов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

5 января в Актобе по проспекту Абулхаир хана мародеры штурмовали акимат.
"В результате противоправных действий неизвестный на автомобиле "ВАЗ 2114″ намеренно совершил наезд на сотрудников полиции, стоящих в оцеплении возле областного акимата, в результате чего пострадал один сотрудник полиции", — говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.
Машину нашли брошенной в нескольких кварталах от места наезда. Сейчас полиция устанавливает личность водителя. Пострадавший госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Актобе.

Напомним, во время беспорядков в Алматы был захвачен и подожжен акимат. Мародеры захватили аэропорт, где, по неподтвержденной информации, при штурме воздушной гавани погибли двое военнослужащих.

В Алматы в ходе антитеррористической операции ликвидированы десятки участников беспорядков. Они пытались штурмовать здания департамента полиции города.

#протесты в Казахстане #Актобе
6 января, 18:58
799
Журналист

Рекомендуем