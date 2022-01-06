МВД ищет водителя, наехавшего на полицейских в Актобе

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"В результате противоправных действий неизвестный на автомобиле "ВАЗ 2114″ намеренно совершил наезд на сотрудников полиции, стоящих в оцеплении возле областного акимата, в результате чего пострадал один сотрудник полиции", — говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.Машину нашли брошенной в нескольких кварталах от места наезда. Сейчас полиция устанавливает личность водителя. Пострадавший госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Актобе.
В Алматы в ходе антитеррористической операции ликвидированы десятки участников беспорядков. Они пытались штурмовать здания департамента полиции города.
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