Молодёжная сборная Казахстана уступила Дании в отборе на Евро-2023

Фото: kff.kz

Сборная Казахстана до 21 года в матче квалификации Евро-2023 на выезде уступила команде Дании со счетом 0:3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kff.kz.

Игра состоялась в городе Вайле.



Авторами голов стали Исаксен, забивший на первой же минуте матча, Кьергор и Гренбек, поразивший ворота казахстанцев на 90-й минуте встречи.

За сборную Казахстана U-21 сыграли: Устименко, Совет, Жумаханов, Жаксылыков, Скворцов (Марат 76), Буранчиев, Касабулат, Караман (Сагнаев 69), Басманов (Усенов 69), Сейдахмет (Жумашев 82), Свиридов (Назымханов 82).