Модератор TikTok подала в суд из-за травмированной психики

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Модератор TikTok Кэнди Фрейзер подала в суд на платформу и ее родительскую компанию ByteDance из-за психологических травм, причиненных видео, которые ей пришлось смотреть по долгу службы. В предложенном коллективном иске Фрейзер рассказала, что она смотрела видеоролики, демонстрирующие насилие, стрельбу в школах, смертельные падения и даже каннибализм, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg.

TikTok якобы требует, чтобы модераторы работали 12-часовыми сменами с одним часовым обедом и двумя 15-минутными перерывами.

"Из-за огромного объема контента модераторам контента разрешается не более 25 секунд на видео и одновременно просматривать от трех до десяти видео одновременно. Истица плохо спит, а когда она спит, ей снятся ужасные кошмары", − говорится в жалобе.

Наряду с другими соцсетями, включая Facebook и YouTube, TikTok разработал рекомендации, которые призваны помогать модераторам справиться с влиянием жестокого контента и другими травмирующими изображениями. Среди предложений − ограничить смену модераторов четырьмя часами и оказывать психологическую поддержку. Однако, согласно иску, TikTok якобы не выполняет эти правила.

Модераторы контента берут на себя всю тяжесть влияния графических и травмирующих изображений, которые появляются в социальных сетях, следя за тем, чтобы пользователи не испытывали их на себе. Одна компания, предоставляющая модераторов контента для крупных технологических компаний, даже признала, что эта работа может вызвать посттравматическое стрессовое расстройство. Тем не менее, компании, занимающиеся социальными сетями, подвергались критике за то, что не платят достаточно, учитывая психологические риски, и не оказывают достаточной поддержки психического здоровья. Аналогичный иск был подан против Facebook в 2018 году.

Фрейзер надеется представлять других участников службы модераторов Tiktok в коллективном иске и требует компенсации за психологические травмы и постановления суда о создании медицинского фонда для модераторов.