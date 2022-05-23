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Многоярусные парковки планируют построить в Алматы. Об этом рассказали в управлении городской мобильности акимата города, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, в акимат Алматы внесли предложения от владельцев компаний о возврате доли в размере 70 процентов ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" и 100 процентов доли ТОО Alan Parking в собственность города. Кроме того, по данным управления, система платных парковок работает в штатном режиме — то есть, необходимо платить за время парковки.

"На сегодня в целях повышения качества сервиса обслуживания анализируются многочисленные жалобы от жителей Алматы касательно организации деятельности платных парковок. Горожане в том числе жалуются на техническое состояние парковочных зон, отсутствие маркировок и специальных опознавательных знаков, ошибки при проведении платежа, некорректный расчёт времени, недостаточность парковочного пространства и др. После тщательного анализа обращений жителей будут приняты комплексные меры для совершенствования работы платных парковок, о чем будет сообщено дополнительно", — объяснили в управлении.

В дальнейшем в Алматы планируют разработать концепцию развития городского парковочного пространства с применением международного опыта и использования поступлений от платных парковок для благоустройства улиц и дворов.