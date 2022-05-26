АО "МИА "Казинформ" переименовали в Qazcontent

АО "МИА "Казинформ" переименовано в АО "Qazcontent". Соответствующее постановление
утверждено правительством РК, передаёт BaigeNews.kz
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"Переименовать акционерное общество "Международное информационное агентство "Казинформ" в акционерное общество АО "Qazcontent". Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения правительства РК. Министерству информации и общественного развития принять меры, вытекающие из настоящего постановления", – говорится в документе.
Документ введён в действие.
Основной причиной этого изменения послужила передача в ведение Телерадиокомплекса Президента информационного агентства "Казинформ".
В составе АО "Qazcontent" теперь будут работать информационные ресурсы baq.kz, baigenews.kz, el.kz, primeminister.kz, а также тематические порталы - литературный adebiportal.kz, исторический e-history.kz.