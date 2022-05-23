Легковушку смял грузовик в Алматы

В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие – столкнулись грузовик Howo и Hyundai Elantra. В результате аварии госпитализировали водителя легковушки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.



"Предварительно установлено, что утром 23 мая водитель гр. Т., управляя авто Hyundai Elantra, следовал по улице Универсиадная в западном направлении и на пересечении с улицы Новая не уступил дорогу грузовик марки Howo и допустил столкновение, под управлением водителя гр. К., который двигался по улице Новая в северном направлении, по главной дороге. В результате ДТП водитель авто Hyundai Elantra получил вред здоровью и был доставлен в одну из больниц города Алматы", - информировал начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.