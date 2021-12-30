Land Cruiser провалился под лед в Актюбинской области

29 декабря спасатели подняли ушедший под лед автомобиль Land Cruiser, который находился в 50 метрах от берега Актюбинского водохранилища, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на ДЧС региона.
28 декабря в ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том что, при неизвестных обстоятельствах автомобиль Land Cruiser провалился под лед.
Водитель и пассажир, которые решили порыбачить, успели спастись.
"Совместно с волонтерской командой организована аварийно-спасательная работа, где в результате машина благополучно была извлечена из-под воды. На время работ в месте провала толщина льда составляла пять-семь метров", — сообщили в ДЧС региона.
ДЧС напомнили, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров, для легковых автомобилей не менее 20 сантиметров, для внедорожников не менее 30 сантиметров.
При этом следует учитывать, что проезжать на транспорте необходимо через специальные переправы.