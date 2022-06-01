КТК озвучит данные экзитпола после закрытия избирательных участков

Более 11 миллионов казахстанцев смогут прийти на избирательные участки в это воскресенье и отдать свой голос за или против поправок в Конституцию Казахстана.

В рамках предстоящего референдума телеканал КТК окажет информационную поддержку экзитполу – опросу на выходе из избирательных участков, который проводит научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии" по собственной инициативе, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.



Институт демократии создан в 1995 году. Компания специализируется на проведении социологических исследований по актуальным вопросам развития общества, обладает разветвленной сетью интервьюеров по всему Казахстану, использует современные методы сбора и обработки информации, тесно сотрудничает с академическими институтами, коммерческими структурами, общественными и политическими объединениями, с государственными органами. Среди направлений деятельности ассоциации – электоральные исследования и проведение экзитполов .

Данные соцопроса одними из первых узнают зрители КТК. Они прозвучат в прямом эфире новостей в 00:15 6 июня, а также будут доступны на страницах в социальных сетях.