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Комиссия по рассмотрению соцэкономической ситуации в Мангистауской области продолжит свою работу в Нур-Султане | BaigeNews.kz 8 января, 17:59
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Фото: baigenews.kz

Комиссия по рассмотрению соцэкономической ситуации в Мангистауской области продолжит свою работу в Нур-Султане

Правительственная комиссия по рассмотрению социально-экономической ситуации в Мангистауской области продолжит работу в Нур-Султане, передает BaigeNews.kz.

В ходе встречи с Общественным штабом и со всеми инициативными группами, представители комиссии отметили, что в ходе конструктивного диалога основные поднимаемые вопросы были решены, и их реализация уже осуществляется правительством.

Кроме того, дальнейшая подготовка предложений по поэтапному решению различных социальных вопросов жителей региона находятся на постоянном контроле Президента Республики Казахстан и и.о. премьер-министра.

"Правительственная комиссия продолжит свою текущую деятельность в Нур-Султане и будет держать на особом контроле ход исполнения достигнутых договоренностей. Комиссия еще раз выразила благодарность всем жителям Мангистауской области и представителям инициативных групп за проявленное терпение и ответственность, а также за конструктивный подход в решении возникших вопросов", - говорится в сообщении на сайте премьер-министра.

Kомиссия призвала отнестись с пониманием и неукоснительно соблюдать все условия режима чрезвычайного положения в целях сохранения общественной стабильности и правопорядка в регионе.


#Правительство РК #режим ЧП в Казахстане
8 января, 17:59
2647
Журналист

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