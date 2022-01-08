Комиссия по рассмотрению соцэкономической ситуации в Мангистауской области продолжит свою работу в Нур-Султане

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Кроме того, дальнейшая подготовка предложений по поэтапному решению различных социальных вопросов жителей региона находятся на постоянном контроле Президента Республики Казахстан и и.о. премьер-министра.
"Правительственная комиссия продолжит свою текущую деятельность в Нур-Султане и будет держать на особом контроле ход исполнения достигнутых договоренностей. Комиссия еще раз выразила благодарность всем жителям Мангистауской области и представителям инициативных групп за проявленное терпение и ответственность, а также за конструктивный подход в решении возникших вопросов", - говорится в сообщении на сайте премьер-министра.
Kомиссия призвала отнестись с пониманием и неукоснительно соблюдать все условия режима чрезвычайного положения в целях сохранения общественной стабильности и правопорядка в регионе.
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