Комиссия по рассмотрению соцэкономической ситуации в Мангистауской области продолжит свою работу в Нур-Султане

"Правительственная комиссия продолжит свою текущую деятельность в Нур-Султане и будет держать на особом контроле ход исполнения достигнутых договоренностей. Комиссия еще раз выразила благодарность всем жителям Мангистауской области и представителям инициативных групп за проявленное терпение и ответственность, а также за конструктивный подход в решении возникших вопросов", - говорится в сообщении на сайте премьер-министра.